Güçlü reform dönemi

Türkiye, yeni hükümet sistemine kararlı adımlarla hazırlanırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gücüne güç katıyor. Hükümet sosyal güvenlikten ekonomiye, çalışma yaşamından yatırım ortamının güçlendirilmesine kadar her alanda tarihi reformlara imza atıyor. Bu yıl büyüme, istihdam, yatırımda güçlü duruşun sergilendiği bir yıl olurken, 2019'a girerken ekonomideki yükseliş hızlanacak, yatırımlar artacak, enflasyon tek haneye düşecek, bölgesel ve sınıflar arası gelir dağılımı eşitsizliği ortadan kalkacak. Ekonomi büyürken eş zamanlı olarak sosyal dengeleri iyileştirmeye yönelik politikalara ağırlık veriliyor.
TÜRKİYE LİG ATLAYACAK
Meclis, son dönemde 81 milyon vatandaşın cebine, yaşamına doğrudan yansıyacak ekonomi reform paketleri için gece gündüz çalışıyor. Yapılan düzenlemeler, yatırımların ve istihdamın önünü açan, milyonların yüzünü güldüren, Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak. Kişi başına düşen milli gelir 2020 sonunda 13 bin doları aşacak. Üst gelir grubuna çıkmak için belirlenen eşik de aşılmış olacak. Türkiye üç yıllık program döneminde yüzde 5.5 büyüyecek, enflasyon yüzde 5'e düşecek, vatandaşın yaşam kalitesini artıran yatırımlara öncelik verilecek, yatırımcılar için kredi muslukları açılırken, işletmeler kur riskine karşı korumaya alınacak.
KALİTE ARTIYOR
Kamu yatırımlarının öncelikli altyapı alanlarına yönlendirilmesine devam edilecek. Bölünmüş yol liman ve demiryolu, sulama ve arazi, maden arama, AR-GE öncelikli değerlendirilecek. Vatandaşın yaşam kalitesini artıracak nitelikte öncelikli altyapı alanlarına yönlendirilmesi sürdürülecek.
TÜRKİYE LİG ATLAYACAK
Meclis, son dönemde 81 milyon vatandaşın cebine, yaşamına doğrudan yansıyacak ekonomi reform paketleri için gece gündüz çalışıyor. Yapılan düzenlemeler, yatırımların ve istihdamın önünü açan, milyonların yüzünü güldüren, Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak. Kişi başına düşen milli gelir 2020 sonunda 13 bin doları aşacak. Üst gelir grubuna çıkmak için belirlenen eşik de aşılmış olacak. Türkiye üç yıllık program döneminde yüzde 5.5 büyüyecek, enflasyon yüzde 5'e düşecek, vatandaşın yaşam kalitesini artıran yatırımlara öncelik verilecek, yatırımcılar için kredi muslukları açılırken, işletmeler kur riskine karşı korumaya alınacak.
KALİTE ARTIYOR
Kamu yatırımlarının öncelikli altyapı alanlarına yönlendirilmesine devam edilecek. Bölünmüş yol liman ve demiryolu, sulama ve arazi, maden arama, AR-GE öncelikli değerlendirilecek. Vatandaşın yaşam kalitesini artıracak nitelikte öncelikli altyapı alanlarına yönlendirilmesi sürdürülecek.
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