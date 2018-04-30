Emekli maaşları ne zaman yatar? SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşları...

Milyonlarca emekli vatandaşımız emekli maaşlarının ne zaman, ayının hangi gününde yattığını merak ediyor. Emekli vatandaşların tahsis numarası, doğum tarihi vb. bilgilerine göre değişiklik arz eden maaş ödeme tarihleri belli oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığından emekli aylığı alan vatandaşlarımız için emekli maaşı ödeme günlerine haberimizde yer verdik. İşte, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli maaşı yatma zamanları ve tüm merak edilenler...

BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI NE ZAMAN YATAR?

Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlarımız emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. Eğer maaş günü cumartesi gününe denk geliyorsa cuma, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü ödeme alılar.

İşte Bağ-Kur emekli aylığı ödeme günleri;

- Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde

- Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında

- Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

- Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

3 ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme tarihi cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi cuma, pazar gününe rastlayan grubun ödemesi ise pazartesi günü yapılır.

Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında aylık alan birinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 41–46 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 47–49 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 50–53 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

Mart, Haziran, Eylül, Aralık aylarında aylık alan ikinci gruptakiler;

Doğum tarihleri 00–22 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 23–28 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 29–48 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 49–54 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 54–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim aylarında aylık alan üçüncü gruptakiler

Doğum tarihleri 00–33 arasında olanlar maaşlarını Ayın 1. günde

Doğum tarihleri 34-37 arasında olanlar maaşlarını Ayın 2. günde

Doğum tarihleri 38–40 arasında olanlar maaşlarını Ayın 3. günde

Doğum tarihleri 41–43 arasında olanlar maaşlarını Ayın 4. günde

Doğum tarihleri 44–99 arasında olanlar maaşlarını Ayın 5. günde

maaşlarını alırlar.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATAR?

İşte, 4/A SSK emeklisi olanların tahsis numaralarına göre emekli maaşı alma günleri;

- Tahsis numarasının son rakamı 9 olanlara her ayın 17'sinde,

- Tahsis numarasının son rakamı 7 olanlara her ayın 18'inde,

- Tahsis numarasının son rakamı 5 olanlara her ayın 19'unda,

- Tahsis numarasının son rakamı 3 olanlara her ayın 20'sinde,

- Tahsis numarasının son rakamı 1 olanlara her ayın 21'inde,

- Tahsis numarasının son rakamı 8 olanlara her ayın 22'sinde,

- Tahsis numarasının son rakamı 6 olanlara her ayın 23'ünde,

- Tahsis numarasının son rakamı 4 olanlara her ayın 24'ünde,

- Tahsis numarasının son rakamı 2 olanları her ayın 25'inde,

- Tahsis numarasının son rakamı 0 olanlara her ayın 26'sında ödenir.