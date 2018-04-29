;
Yol Durumu
  1. Bildirim süresi çalışma yılına göre belirlenir
  2. 4 ayda 28 milyon yolcuya hizmet

8 bin atandı

8 bin sağlıkçı atandı
ÖSYM tarafından sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun kapsamında istihdam edilmek üzere tercih yapan adayların yerleştirme işlemleri tamamlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açılan 9 bin kontenjana ortaöğretim, önlisans ve lisans derecesine sahip 106 bin 726 aday başvurdu. Başvuran adaylardan 8 bin 999'u açılan kontenjanlara yerleştirildi.
Etiketler: , , , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar