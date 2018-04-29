ÖSYM tarafından Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel yerleştirme sonuçları açıklandı. Sağlık Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun kapsamında istihdam edilmek üzere tercih yapan adayların yerleştirme işlemleri tamamlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından açılan 9 bin kontenjana ortaöğretim, önlisans ve lisans derecesine sahip 106 bin 726 aday başvurdu. Başvuran adaylardan 8 bin 999'u açılan kontenjanlara yerleştirildi.
8 bin sağlıkçı atandı
Etiketler: Sağlık Bakanlığı , ÖSYM , sağlıkçı , atama , kadro
- 29 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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