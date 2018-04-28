Anadolu'da bahar yağmurlarının ardından doğal yetişen ve bazı yörelerde "domalan" olarak da adlandırılan "keme mantarı"nın fiyatı az bulunması nedeniyle yüksek olmasına rağmen tutkunları bu lezzetten vazgeçmiyor.
Keme mantarının kilosu 175 liradan satılıyor
Anadolu'da bahar aylarında yağmurların ardından doğal yetişen keme mantarının kilogramı, boyutuna göre 100-175 liraya satılıyor. Gaziantep'te genellikle kebap ve tava olarak damakları tatlandıran kemenin tutkunları fiyatı yüksek olmasına rağmen bu lezzetten vazgeçemiyor.
Anadolu'da bahar yağmurlarının ardından doğal yetişen ve bazı yörelerde "domalan" olarak da adlandırılan "keme mantarı"nın fiyatı az bulunması nedeniyle yüksek olmasına rağmen tutkunları bu lezzetten vazgeçmiyor.
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