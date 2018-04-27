Türkiye'nin teknoloji devleri Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'nin kritik sistemleri için güçlerini birleştirdi. TAI ve ASELSAN arasında, 2030'lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkarılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek MMU Projesi için ön mutabakat imzalandı. Proje kapsamında, MMU için ihtiyaç duyulan kritik görev sistemlerinin milli olarak geliştirilmesi ve projenin ilerleyen süreçlerinde uygun aşamalarda tam harekat yeteneği kazanacak şekilde uçağa entegre edilmesi hedefleniyor. Buna göre, uçak için milli radar, elektronik harp ve elektro optik sistemler geliştirilecek. Sistemler, ürün ve teknoloji geliştirme ağırlığıyla Türkiye'nin en büyük ve zorlu Ar-Ge projesi olan MMU'nun başarısında kritik önemde bulunuyor. Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu gibi teknoloji alanlarındaki çalışmaların sonucunda Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5'inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yerini alacak.
Milli uçak için dev işbirliği
TAI ve ASELSAN, Milli Muharip Uçak için el sıkıştı İşbirliği ile uçağın kritik görev sistemleri üretilecek
Etiketler: Milli Muharip Uçak , ASELSAN , Türkiye , Rusya , MMU
- 27 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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