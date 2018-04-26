İstanbul serbest piyasada dolar 4,0800 liradan, avro 4,9720 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,0780 liradan alınan dolar, 4,0800 liradan satılıyor. 4,9700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,9720 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,0940 lira, avronun satış fiyatı ise 4,9920 lira olmuştu.
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