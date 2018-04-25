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'da maaş iyileştirmesi

Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarında iyileştirme yapıldı. Onaylanan 2018 Yılı Yan Ödeme Kararnamesi kapsamında aylık net 400 lira iyileştirme sağlandı


Türk Silahlı Kuvvetlerinde () subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarında iyileştirme yapıldı. Alınan bilgiye göre, 2018 Yılı Yan Ödeme Kararnamesi 18 Nisan'da onaylandı.
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  • 25 Nisan 2018, Çarşamba 11:28
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