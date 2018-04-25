Emekliye enflasyon farkı

Emeklilerin maaşı Temmuz'da artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine enflasyon zammı, memur emeklilerine ise yüzde 3.5 toplu sözleşme zammı ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak. Hem SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı hem memur emeklisinin farkı için ilk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) belirleyici olacak. Bunun ilk 3 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belli oldu. 3 aylık TÜFE yüzde 2.77 çıkarken, uzmanların tahminlerine göre Temmuz'da memur emeklileri yüzde 3.5'lik zamma ilaveten enflasyon farkı da alacak. Memur emeklilerinin toplu sözleşme zammına ilaveten fark alabilmesi için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyor. Uzmanlar; ilk 6 aylık enflasyonun, dolayısıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 4'ü aşabileceği, en yüksek ise yüzde 5 olabileceği tahmininde bulunuyor. Uzmanlar bu durumda memur emeklilerinin de enflasyon farkıyla ikinci bir zam elde edeceğini belirtiyor.



ÇİFTE ZAM

Eğer ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.5 çıkarsa, memur emeklilerine yüzde 3.5'lük zamma ilaveten yüzde 0.5 enflasyon farkı yansıtılacak. 6 aylık enflasyonun yüzde 5 olarak gerçekleşmesi halinde ise memur emeklilerine yüzde 1'lik enflasyon farkı çıkacak. Bu durumda memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 3.5'ten yüzde 4.5'e yükselebilecek.

MAAŞA ARTIŞ GELİYOR

Geçtiğimiz yılın sonuna doğru yayımlanan 2018 Yılı Programı'nda 6 aylık enflasyon tahminine göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 4.02 olabileceği kaydedilmişti. Ancak sonradan Merkez Bankası'nın 2018 yılı enflasyon tahminini yüzde 7'den yüzde 7.9'a yükseltmesi, zam oranlarının daha yüksek çıkabileceğini ortaya koymuştu.