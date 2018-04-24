Sigorta yüzde 17 düştü!

Trafik sigortasına getirilen tavan fiyat uygulamasının ardından en çok yeni otomobil alanlar için sigorta ucuzladı. Düzenlemenin ardından sisteme ilk kez giren 4'üncü basamaktaki sürücülerin sigorta primi ortalama yüzde 17 düştü. 2017'nin ilk 3 ayı ile 2018'in ilk 3 ayı karşılaştırıldığında, düzenlemeden en çok yararlanan bir başka kesim, 3 yıl otomobil kullanan ve kaza yapmayan 6'ncı basamaktaki sürücüler oldu. 6'ncı basamaktaki sürücülerin primleri de yüzde 9 geriledi. Trafik sigortasında sisteme ilk kez girenler 4'üncü basamaktan başlıyor. Eğer kaza yapmaz ise 5'inci basamağa yükseliyor. 3'üncü yıl yine kaza yapmaz ise 6'ncı basamağa çıkıp 3'üncü yıldan itibaren hasarsızlığı bozulmaz ise 7'nci basamaktan devam ediyor.