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ve ne kadar? (24 Nisan 2018 kurları)

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Dolar ve Euro ne kadar?

serbest piyasada 4,0970 liradan, 5,0070 liradan güne başladı.

'da 4,0950 liradan alınan dolar, 4,0970 liradan satılıyor. 5,0050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,0070 lira olarak belirlendi.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 4,0580 lira, avronun satış fiyatı ise 4,9780 lira olmuştu.

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  • 24 Nisan 2018, Salı 09:17
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