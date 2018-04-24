İstanbul serbest piyasada dolar 4,0970 liradan, avro 5,0070 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,0950 liradan alınan dolar, 4,0970 liradan satılıyor. 5,0050 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,0070 lira olarak belirlendi.
Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 4,0580 lira, avronun satış fiyatı ise 4,9780 lira olmuştu.
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