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’tan ye destek

Halkbank’tan enerjiye destek
Halkbank işletmelerin verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması amacıyla dört yeni kredi paketi sunacağını duyurdu. 'Enerji Verimliliğine Yönelik Dönüşüm Kredisi', ''lere Enerji Veren Kredi', ' Kredisi' ve 'Konut Yalıtımı Destek Kredisi'ni hayata geçiren Halkbank'ın Genel Müdürü Osman Arslan, "İşletmelere sağladığımız finansal desteğin, yeni yatırımların yanında enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerjiyi öne çıkaran projelere dönüşmesi için çifte kazanç olacak" dedi. böylece büyük küçük birçok firmaya enerji konusunda destek verecek.
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