Halkbank’tan enerjiye destek

Halkbank işletmelerin enerji verimliliğinin artırılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması amacıyla dört yeni kredi paketi sunacağını duyurdu. 'Enerji Verimliliğine Yönelik Dönüşüm Kredisi', 'KOBİ'lere Enerji Veren Kredi', 'Yeşil Enerji Kredisi' ve 'Konut Yalıtımı Destek Kredisi'ni hayata geçiren Halkbank'ın Genel Müdürü Osman Arslan, "İşletmelere sağladığımız finansal desteğin, yeni yatırımların yanında enerji verimliliğini ve yenilenebilir enerjiyi öne çıkaran projelere dönüşmesi Türkiye için çifte kazanç olacak" dedi. Banka böylece büyük küçük birçok firmaya enerji konusunda destek verecek.
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- 22 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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