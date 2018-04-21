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ya 825 TL maaş

Yaşlıya 825 TL maaş
EMEKLİLİK için yeterli primi olmayanların lıkta maaş imkanı var. Hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve aylık geliri düşük olanlara 65 yaş aylığı fırsatı sunuluyor. Halen yaşlılara aylık 265,79, 3 aylık da 797,38 lira ödeniyor. Bu tutar Temmuz'da memur maaşlarının artmasıyla yükselecek. Eğer yüzde 3.52'lik (+eflasyon farkı) memur zammı tahmini gerçekleşirse, yaşlılara aylık ödenen tutar 275,15 liraya, 3 aylık ödeme de 825,45 liraya çıkacak. Maaş imkanından faydalanmak için başvuru kaymakamlığa yapılıyor.
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  • 21 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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