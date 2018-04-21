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İşsize İŞKUR müjdesi

İşsize İŞKUR müjdesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde geçen yıl Şubat ayında başlatılan 'Milli İstihdam Seferberliği' kapsamında işe yerleştirmede Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanı Fahrettin Kaya, "1 milyon 257 bin 249 kişiyi işe yerleştirdik. 2018'in ilk 3 ayına baktığımız zaman işe yerleştirme rakamları, geçen yıla göre artış gösteriyor. Bu da teşviklerin, istihdam seferberliğinin 2018 yılında da çok iyi geçeceğini gösteriyor" dedi.
  • 21 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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