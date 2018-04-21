Avrupa için güvenceyiz

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Berlin Enerji Dönüşümü Konferansı çerçevesinde gittiği Almanya'da, ülkenin önde gelen gazetelerinden Frankfurter Allegemeine Zeitung'a röportaj verdi. "Karşılıklı yapıcı bir ilişki kurabiliriz" başlığı ile gazetede yayınlanan röportaj, Almanya'da geniş yankı buldu. Röportajda özellikle iki ülke arasındaki işbirliği ile ilgili yapıcı mesajlar veren Albayrak'ın mesajları şöyle:
● Bugün Türkiye'de 7 bine yakın Alman şirketi faaliyet gösteriyor. 1.2 milyar dolar tutarında yatırım yapılacak rüzgar YEKA ihalemizi Alman Siemens kazandı. Özellikle enerji alanında Alman şirketlerinin son dönemde enerji sektörüne gösterdiği yoğun ilgi, Alman şirketlerinin Türk ekonomisine ve enerji piyasasına duyduğu güveni de en belirgin biçimde gösteriyor. Bu güvenin siyasi ilişkilere de hakim olması gerekiyor.
● TANAP ve TAP, Avrupa'nın arz güvenliği için çok önemli bir işlev görecek. Hem alternatif bir gaz girişi olması sebebiyle hem de bölge ticaretine getireceği rekabet ile TANAP ve TAP Avrupa için son derece önemli. Avrupa yıllarca NABUCCO projesini konuştu ancak hayata geçiremedi. Ancak Türkiye ve Azerbaycan'ın üstlendiği rol ve sorumluluk ile, Avrupa için bu kadar önemli bir proje hayata geçebildi.
● Türkiye olarak, sadece boru hatlarına değil, dünyada öne çıkan LNG piyasasına da önem veriyoruz. LNG'den gaz sağlama kapasitemizi 2 yılda 3 kat artırdık. Bu güçlü altyapı aslında Avrupa için de önemli bir güvenlik noktası oluşturuyor.
YAPICI ADIMLARIN ZAMANI
"Son dönemde Almanya ile ilişkilerimizin olması gerekenden gerilerde olduğunu vurgulamak lazım. Bu kötü durumu düzeltmek için iki ülke arasında güçlü diyalog mekanizmalarının olması gerekiyor. Türkiye'nin tavrı gibi, yapıcı adımlar bekliyoruz."
AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'DEN BAŞLAR
"Alman muhataplarımızdan en önemli beklentimiz Türkiye'nin bugün yürüttüğü terörle mücadeleye vereceği güçlü destektir. Çünkü Almanya'nın güvenliği Türkiye'den başlar. Aynı şekilde, Türkiye'nin de güvenliğinin Almanya'dan başlamasını istiyoruz. Sahadaki yürüttüğümüz operasyonlar Türkiye'nin güvenliği kadar başta Almanya olmak üzere bütün Avrupa'nın da güvenliği içindir."
● Bugün Türkiye'de 7 bine yakın Alman şirketi faaliyet gösteriyor. 1.2 milyar dolar tutarında yatırım yapılacak rüzgar YEKA ihalemizi Alman Siemens kazandı. Özellikle enerji alanında Alman şirketlerinin son dönemde enerji sektörüne gösterdiği yoğun ilgi, Alman şirketlerinin Türk ekonomisine ve enerji piyasasına duyduğu güveni de en belirgin biçimde gösteriyor. Bu güvenin siyasi ilişkilere de hakim olması gerekiyor.
● TANAP ve TAP, Avrupa'nın arz güvenliği için çok önemli bir işlev görecek. Hem alternatif bir gaz girişi olması sebebiyle hem de bölge ticaretine getireceği rekabet ile TANAP ve TAP Avrupa için son derece önemli. Avrupa yıllarca NABUCCO projesini konuştu ancak hayata geçiremedi. Ancak Türkiye ve Azerbaycan'ın üstlendiği rol ve sorumluluk ile, Avrupa için bu kadar önemli bir proje hayata geçebildi.
● Türkiye olarak, sadece boru hatlarına değil, dünyada öne çıkan LNG piyasasına da önem veriyoruz. LNG'den gaz sağlama kapasitemizi 2 yılda 3 kat artırdık. Bu güçlü altyapı aslında Avrupa için de önemli bir güvenlik noktası oluşturuyor.
YAPICI ADIMLARIN ZAMANI
"Son dönemde Almanya ile ilişkilerimizin olması gerekenden gerilerde olduğunu vurgulamak lazım. Bu kötü durumu düzeltmek için iki ülke arasında güçlü diyalog mekanizmalarının olması gerekiyor. Türkiye'nin tavrı gibi, yapıcı adımlar bekliyoruz."
AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'DEN BAŞLAR
"Alman muhataplarımızdan en önemli beklentimiz Türkiye'nin bugün yürüttüğü terörle mücadeleye vereceği güçlü destektir. Çünkü Almanya'nın güvenliği Türkiye'den başlar. Aynı şekilde, Türkiye'nin de güvenliğinin Almanya'dan başlamasını istiyoruz. Sahadaki yürüttüğümüz operasyonlar Türkiye'nin güvenliği kadar başta Almanya olmak üzere bütün Avrupa'nın da güvenliği içindir."
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