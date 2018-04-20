İstanbul serbest piyasada dolar 4,0470 liradan, avro 4,9940 liradan güne başladı.

Kapalıçarşı'da 4,0450 liradan alınan dolar, 4,0470 liradan satılıyor. 4,9920 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,9940 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,0290 lira, avronun satış fiyatı ise 4,9910 lira olmuştu.