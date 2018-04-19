Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Nüfusa oranla en çok esnaf yüzde 2.8 ile Ege Bölgesi'nde, en az esnaf ise yüzde 1.4 ile Güneydoğu Anadolu'da" ifadelerini kullandı. Palandöken, Muğla'nın Türkiye'de esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olarak oransal bazda en çok esnafa sahip il olduğunu kaydetti. Mart ayı sonu itibarıyla esnaf sayısının 1 milyon 707 bin 9'a çıktığını belirten Bendevi Palandöken, sözlerine şöyle evam etti: "İstanbul, Ankara, İzmir gibi gelişmiş ve büyükşehirlerdeki esnaf yoğunluğu, bulundukları bölgelerde sonuncu. Bunda alışveriş merkezlerinin ve zincir marketlerin büyükşehirlerde hızla çoğalması etkili. Alışveriş merkezlerinin ve zincir market sayısında en yüksek sayılara sahip olan bu illerde nüfusa göre esnaf oranının en az çıkması tesadüf değildir. Perakende yasasının tam olarak uygulanması, esnafın özellikle büyük şehirlerde ve tüm Türkiye'de korunması gerekiyor."
En çok esnaf Ege’de
Etiketler: bendevi palandöken , Ege Bölgesi , TESK , Esnaf
- 19 Nisan 2018, Perşembe
- Gazete
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