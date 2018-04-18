



Geçen perşembe ülkedeki bir Starbucks mağazasında iki siyahi Amerikalı tutuklanmış, olay protestolara ve sosyal medyada tepkiye neden olmuştu

ABD'li uluslararası kahve zinciri Starbucks, ülke genelindeki 8 binden fazla mağazasının 29 Mayıs Salı günü öğleden sonra "ırkçılık ön yargısı" eğitimi için kapalı olacağını duyurdu.