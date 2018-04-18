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Starbucks 'deki 8 bin mağazasını yarım günlüğüne kapatacak

'li uluslararası kahve zinciri Starbucks, ülke genelindeki 8 binden fazla mağazasının Salı günü öğleden sonra "ırkçılık ön yargısı" eğitimi için kapalı olacağını duyurdu.



Geçen perşembe ülkedeki bir Starbucks mağazasında iki siyahi Amerikalı tutuklanmış, olay lara ve da tepkiye neden olmuştu

'li uluslararası kahve zinciri Starbucks, ülke genelindeki 8 binden fazla mağazasının Salı günü öğleden sonra "ırkçılık ön yargısı" eğitimi için kapalı olacağını duyurdu.

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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 12:44
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