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ve ne kadar? (18 Nisan 2018 kurları)

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Dolar ve Euro ne kadar?

İstanbul serbest piyasada 4,0940 liradan, 5,0690 liradan güne başladı.

'da 4,0920 liradan alınan dolar, 4,0940 liradan satılıyor. 5,0670 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,0690 lira olarak belirlendi.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,0970 lira, avronun satış fiyatı ise 5,0610 lira olmuştu.

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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba 09:24
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