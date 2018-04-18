Devler evleniyor

Hükümetin sağlıkta yerlileşme ve millileşme politikaları meyvelerini vermeye başladı. Yeni yapılan şehir hastanelerini yeni tıbbi cihazlarla donatacak olan Türkiye'nin yerli üretim ve yerli ortak şartıyla alım garantili modeli, dünya devlerini Türkiye'ye getirdi. Dünya devi ileri teknoloji şirketleri General Electric (GE) ve Philips yerli ortak arayışında sona yaklaştı. Tıbbi cihaz üretiminde dünyanın en büyüklerinden GE ve Philips, Türkiye'nin en büyük teknoloji firmaları ASELSAN ve Vestel ile masaya oturdu. Generel Electric'in ASELSAN ile, Philips'in ise Vestel ile yerli tıbbi cihaz üretim ortaklığı için görüştüğü öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, GE CEO'su John Flannery ve Philips'in CEO'su Frans Van Houten'i ayrı ayrı kabul etmişti.
Safure CANTÜRK
Safure CANTÜRK
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