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Devler evleniyor

Devler evleniyor
Hükümetin sağlıkta yerlileşme ve millileşme politikaları meyvelerini vermeye başladı. Yeni yapılan şehir hastanelerini yeni tıbbi cihazlarla donatacak olan 'nin yerli üretim ve yerli ortak şartıyla alım garantili modeli, dünya devlerini Türkiye'ye getirdi. Dünya devi ileri teknoloji şirketleri General Electric (GE) ve Philips yerli ortak arayışında sona yaklaştı. Tıbbi cihaz üretiminde dünyanın en büyüklerinden , Türkiye'nin en büyük teknoloji firmaları ASELSAN ve Vestel ile masaya oturdu. Generel Electric'in ile, Philips'in ise Vestel ile yerli tıbbi cihaz üretim ortaklığı için görüştüğü öğrenildi. Cumhurbaşkanı , GE 'su John Flannery ve Philips'in CEO'su Frans Van Houten'i ayrı ayrı kabul etmişti.


Safure CANTÜRK
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  • 18 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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