Ucuz et hamlesi

Hazal ATEŞ

'ın et fiyatlarının aşağı çekilmesineyönelik mesajı etkili oldu. Ramazan öncesikırmızı et fiyatlarının aşağı çekilmesiiçin düğmeye basıldı.et fiyatlarının ucuzlaması için yeniönlemler alacaklarını belirterek, "Kesinlikledar gelirli vatandaşımız ucuz et yiyecek.Besicilerin hayvanısaklayıp, yüksek fiyata satmasına müsaadeedilmeyecek. Piyasayı regüle edinceye kadarhayvan alıp kesim yapmaya devam edeceğiz"dedi. Malatya'da Doğu-Güneydoğu Anadolu Tarım Teknolojileri, Hayvancılık ve GıdaFuarı'na katılan Fakıbaba, "Tarım İşletmeleriGenel Müdürlüğü'yle ilgili yeni adımlaratacağız, 300 koyun, 250 düve projesi büyükilgi gördü. Kesimlik hayvan sayısı arttıkçasorun çözülecek. Üretici, esnaf ve tüketicininmutlu olacağı bir sistem oluşturuluyor. Buçalışmalar vatandaşın cebine de yansıyacak"diye konuştu.