Maaşı yüksek olan veya birden fazla işte çalışanların sigorta primleri, kanunla sınırlandırılan prime esas kazancın üst limitini aşabiliyor. Fakat kişi adına ödenen primlerin toplamının prim üst sınırını aşıp aşmadığı ödeme zamanlarında tespit edilemiyor.
Fazladan ödenen primler SGK'dan geri ödenecek
Birden çok işte çalışanların fazladan ödediği sigorta primlerini geri alma imkanı var. Bunun için SGK’ya dilekçeyle başvurmak gerekiyor.
Etiketler: SGK , sosyal güvenlik , Güvenlik Merkezi , sigorta , TL , fazladan
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