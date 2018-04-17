



Maaşı yüksek olan veya birden fazla işte çalışanların sigorta primleri, kanunla sınırlandırılan prime esas kazancın üst limitini aşabiliyor. Fakat kişi adına ödenen primlerin toplamının prim üst sınırını aşıp aşmadığı ödeme zamanlarında tespit edilemiyor.