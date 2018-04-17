;
Yol Durumu
  1. Türkiye ile İran arasında ilk para takası

ödenen primler 'dan geri ödenecek

Birden çok işte çalışanların ödediği primlerini geri alma imkanı var. Bunun için ’ya dilekçeyle başvurmak gerekiyor.



Maaşı yüksek olan veya birden fazla işte çalışanların primleri, kanunla sınırlandırılan prime esas kazancın üst limitini aşabiliyor. Fakat kişi adına ödenen primlerin toplamının prim üst sınırını aşıp aşmadığı ödeme zamanlarında tespit edilemiyor.

Etiketler: , , , , ,
  • 17 Nisan 2018, Salı 11:13
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar