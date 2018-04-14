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6 milyon gelecek

6 milyon Rus turist gelecek
Kültür ve Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, 2017'de 4 milyon 750 bin Rus'un misafir edildiğini belirterek, "Bu yıl 6 milyon Rus turisti misafir etmeyi öngörüyoruz" dedi. 2019'da ve arasında karşılıklı turizm yılı ilan edildiğini söyleyen Arısoy, "İki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için vize konusunda kolaylık sağlandığı takdirde Türk misafirler de Rusya'nın şehirlerini daha çok ziyaret edecek" dedi.
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  • 14 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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