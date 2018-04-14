Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Ömer Arısoy, 2017'de 4 milyon 750 bin Rus'un misafir edildiğini belirterek, "Bu yıl 6 milyon Rus turisti misafir etmeyi öngörüyoruz" dedi. 2019'da Rusya ve Türkiye arasında karşılıklı turizm yılı ilan edildiğini söyleyen Arısoy, "İki ülke arasındaki turizm ilişkilerinin daha da geliştirilmesi için vize konusunda kolaylık sağlandığı takdirde Türk misafirler de Rusya'nın şehirlerini daha çok ziyaret edecek" dedi.
6 milyon Rus turist gelecek
Etiketler: TURİZM , rus turist , Rusya , Türkiye
- 14 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.