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D&R'ın 'a satışı için ön protokol imzalandı

Doğan Şirketler Grubu Holding, bağlı ortaklığı AŞ'nin (D&R) 440 milyon liraya AŞ'ye satışı için ön protokol imzalandığını duyurdu.

D&Rın Turkuvaza satışı için ön protokol imzalandı

Doğan Şirketler Grubu Holding'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, tamamı ödenmiş 50 milyon TL sermayesinde, yüzde 100 paya sahip oldukları doğrudan bağlı ortaklığı AŞ'nin (D&R) sermayesinde sahip oldukları payların tamamının, Hisse Devir Sözleşmesi'nin imzalanacağı tarihte nakden ve peşin olarak ödenmek üzere, 440 milyon TL bedel üzerinden satışı ve devri konusunda, A.Ş arasında bugün tarafları bağlayıcı bir ön protokol imzalandığı belirtildi.

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  • 13 Nisan 2018, Cuma 10:07
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