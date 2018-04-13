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ve euro düşüşe geçti

ve euro ne kadar oldu? Güne dünkü seviyelerinin hafif üzerinde başlayan dolar ve euro düşüşe geçti. Yaşanan düşüşte Suriye'ye ilişkin azalan risk algısı ile birlikte Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem'in kur ile ilgili gerekli önlemlerin alınacağını açıklaması etkili oldu

Dolar ve euro düşüşe geçti

Küresel piyasalarda ticaret savaşı ve Suriye'ye ilişkin azalan risk algısı ile kurlarında geri çekilmeler yaşanıyor. Sabah 4.11 seviyelerinde olan öğle saatlerine doğru 4.08 liranın altına geriledi.

Saat 10.55 itibariyle dolar 4.0780 liradan el değiştirirken, euro 5.0330 TL oldu.

Analistler, bugün yurt içinde veri akışının zayıf olduğunu, yurt dışında dış ticaret dengesi ve 'de tüketici güven endeksi başta olmak üzere açıklanacak veriler ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmalarının takip edileceğini belirtti.

Suriye'ye yönelik açıklamaların da gündemde olduğuna dikkati çeken analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,10'un altına kapanışlar yaşanması durumunda düşüşlerin ivme kazanacağını ifade etti.

ERTEM VE AĞBAL'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Ekonomi Başdanışmanı Cemil Ertem, kur tarafında önemli bir oynaklık olduğunu ve ilgili gerekli önlemlerin önümüzdeki dönemde atılacağını belirterek, "Nisan sonuna kadar bunları göreceğiz" dedi.

Ertem, şimdilik dövizle borçlanmaya sınır gibi bir kısıtlamanın getirileceğini düşünmediğini dile getirdi.

Maliye Bakanı Naci Ağbal da döviz ve petrol fiyatlarındaki artış ile ilgili olarak ''Merak etmeyin bugün dalgalanmalar var, onların hepsi yatışacak. Onun için geçici bir dalgalanma etkisi olarak ortaya çıkan bu gelişmeler, çok hızlı bir şekilde bertaraf edilecek" dedi.

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  • 13 Nisan 2018, Cuma 11:12
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