THY pilot arıyor

THY, pilot ihtiyacını karşılamak amacıyla, hem yetiştirilmek üzere hem de farklı uçak tiplerinde pilot alımı için 11 farklı kategoride ilana çıktı. İlanlarda dünyanın en büyük yolcu uçağı Airbus 380 ile Boeing 747 gibi geniş gövdeli uçak tipi eğitimine sahip pilotların da başvurularının kabul edileceği belirtildi. Bu arada THY, uçak boyama çalışmalarıyla da gelirlerine 3 milyon dolarlık katkı sağlıyor. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, boyama hangarlarının yerli ve yabancı firmalara da hizmet verdiğini söyledi. Öte yandan THY, 3 ayda tarihinin en yüksek ilk çeyrek doluluk oranına ulaştı.
Cevdet ÖZDEMİR
Cevdet ÖZDEMİR
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