Küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ) düşük faizli kredi sağlamayı hedefleyen, geçtiğimiz yıl firmalara can suyu olan 'Nefes Kredisi'nin ikinci ayağı başladı. İlk Nefes Kredisi programında toplam 5 milyar lira yıllık yüzde 9.90 faizle, 12 ay ödeme imkanıyla ve azami 150 bin liraya kadar KOBİ'lerin hizmetine sunulmuştu. Bu yıl ise rakam 7.5 milyar liraya çıktı. Azami kredi 200 bin liraya yükseldi. Ayrıca vade de ilk 6 ayı ana para ödemesiz olmak üzere 18 aya ulaştı. Kredide aylık faiz/kâr payı ise yüzde 0.99. Kredilerin yüzde 85'i Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu kefaletinde. Geçen yıl 30 bin KOBİ'nin faydalandığı 'Nefes Kredisi'nden, şimdi ise 50 bin firmanın yararlanması bekleniyor. İşte krediye ulaşmak için izlenmesi gereken yol:
BAŞVURU ŞARTLARI
■ KOBİ olmak. Yıllık cirosu veya aktif büyüklüğü 40 milyon lira veya altında olan, 250 kişiden az personel çalıştıran bütün işletmeler 'KOBİ' statüsünde sayılıyor.
■ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı odalardan birisine üye olmak.
■ En az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olmak.
■ Eczaneler, kooperatifler, döviz büfesi/bürosu, factoring şirketleri, emlakçılar, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler gibi sektörlerde faaliyet göstermemek.
BAŞVURU ADRESi
■ Krediye Ziraat Bankası, DenizBank, Halkbank, VakıfBank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım aracılık ediyor. Bu bankalardan birinin şubesine başvurmak gerekiyor.
GEREKLi EVRAKLAR
■ Vergi ve SGK borcu olmadığını gösterir belge
■ Yararlanıcı beyanı
■ Nüfus cüzdanı fotokopisi
■ İmza beyannamesi
■ Son 2 yıla ait vergi levhası
■ Son 2 yıla ait hesap defteri veya bilanço ve gelir tablosu
■ Varsa mal varlığı dökümü (tapu fotokopileri)
■ Bağlı bulunulan oda ve borsadan alınmış ve bu kredi isminin belirtildiği üyelik belgesi.
BAŞVURU ŞARTLARI
■ KOBİ olmak. Yıllık cirosu veya aktif büyüklüğü 40 milyon lira veya altında olan, 250 kişiden az personel çalıştıran bütün işletmeler 'KOBİ' statüsünde sayılıyor.
■ Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) bağlı odalardan birisine üye olmak.
■ En az 1 yıldır faaliyet gösteriyor olmak.
■ Eczaneler, kooperatifler, döviz büfesi/bürosu, factoring şirketleri, emlakçılar, mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler gibi sektörlerde faaliyet göstermemek.
BAŞVURU ADRESi
■ Krediye Ziraat Bankası, DenizBank, Halkbank, VakıfBank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım aracılık ediyor. Bu bankalardan birinin şubesine başvurmak gerekiyor.
GEREKLi EVRAKLAR
■ Vergi ve SGK borcu olmadığını gösterir belge
■ Yararlanıcı beyanı
■ Nüfus cüzdanı fotokopisi
■ İmza beyannamesi
■ Son 2 yıla ait vergi levhası
■ Son 2 yıla ait hesap defteri veya bilanço ve gelir tablosu
■ Varsa mal varlığı dökümü (tapu fotokopileri)
■ Bağlı bulunulan oda ve borsadan alınmış ve bu kredi isminin belirtildiği üyelik belgesi.
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