İstanbul serbest piyasada dolar 4,1420 liradan, avro 5,1220 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 4,1400 liradan alınan dolar, 4,1420 liradan satılıyor. 5,1200 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 5,1220 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 4,1480 lira, avronun satış fiyatı ise 5,1370 lira olmuştu.
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