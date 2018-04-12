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900 atanıyor

900 doktor atanıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile ataması geciken lar ile ilgili sorun çözülüyor. Güvenlik soruşturmaları hızla yapılan 900 civarında doktorun ilk atamaları yapılacak. Yapılan güvenlik soruşturmaları nedeniyle bin 200 civarında tıp fakültelerini yeni bitiren doktorun ataması yapılmamıştı. AK Parti'nin doktor kökenli milletvekilleri konuyu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşıdı. Konuyu değerlendiren Erdoğan, sorunun bir an önce çözülmesi için Sağlık Bakanlığı'na talimat verdi.


Zübeyde YALÇIN
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  • 12 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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