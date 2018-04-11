Güçlü sanayi güçlü Türkiye

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 135 milyarlık yatırım 'nitelikli sanayi devrimi'nin de miladı oldu. Birçok kritik ürüne yönelik yatırımlar Türkiye sanayisine güç katacak.
✖ KALP KAPAKÇIĞI ÜRETİMİ: Alvi Medica, İstanbul'da 1.5 milyar liralık yatırım ile kateter, ilaçlı stent, kalp kapakçığı üretecek. 14 bin kişiye iş verilecek.
✖ 1.3 MİLYARLIK GÜNEŞ : Ahmet Çalık, Malatya'da 1.3 milyar lira tutarında ongot ve hücre üretimi ile entegre güneş paneli üretimi gerçekleştirecek. Yaklaşık 5 bin 600 kişiye istihdam açılacak.
✖ BMC'DEN 4 PROJE : İşadamı Ethem Sancak'ın patronu olduğu BMC Sakarya'da savunma sanayinde paletli zırhlı araç, lazer silah, insansız zırhlı araç için 456 milyon liralık yatırım yapacak. Raylı sistem araçları, dizel motor, tekerlekli zırhlı araçlar üretecek. 9 bin 200 kişiye iş açılacak.
✖ UÇAK ÖN TASARIMI: TUSAŞ, Ankara'da 4.8 milyar liralık yatırımla milli muharip uçak ön tasarımı yapacak. 11 bin 200 kişi çalışacak.
✖ HİBRİT MOTOR : Oyak Renault, Bursa'da yeni nesil motor üretimi kapsamında hibrit motor üretecek. 493 milyon liralık yatırım yapılacak.
✖ YERLİ OTO İÇİN BÜYÜK YATIRIM: Vestel, elektrikli batarya sektöründe 28.3 milyarlık yatırıma imza atacak. 25 bin istihdam sağlanacak.
SIÇRAMA YAPACAĞIZ
Dev projeleri omuzlayan iş insanları, yatırımların 2023 hedeflerinin de teminatı olacağını söyledi.
● Metcap Enerji Başkanı Celal Metin: Petrokimya sektörüne yapacağımız 15.3 milyar liralık yatırım nedeniyle heyecan duyuyoruz.
● Dow Aksa Başkanı Mehmet Ali Erkman: Bu teşvik sistemi hem ekonomiye hem de sosyal kalkınmaya destek verecek, Türkiye'nin dünya ticaretindeki yerini de sağlamlaştıracak.
● Sütaş Başkanı Muharrem Yılmaz: Kalkınmada bölgesel farklar azalmalı. Bingöl'de entegre teknik büyükbaş hayvancılık tesisiyle dolaylı 5 bin kişiyi istihdam edeceğiz.
● ASSAN İnşaat Başkanı Ali Kibar: Teşvik paketi kapsamında farklı yatırımcı grupların yatırım yapması, istihdam, katma değer yaratması Türkiye'ye değer katacak. Artık alüminyumun değişik formları Türkiye'de üretilecek.
✖ KALP KAPAKÇIĞI ÜRETİMİ: Alvi Medica, İstanbul'da 1.5 milyar liralık yatırım ile kateter, ilaçlı stent, kalp kapakçığı üretecek. 14 bin kişiye iş verilecek.
✖ 1.3 MİLYARLIK GÜNEŞ : Ahmet Çalık, Malatya'da 1.3 milyar lira tutarında ongot ve hücre üretimi ile entegre güneş paneli üretimi gerçekleştirecek. Yaklaşık 5 bin 600 kişiye istihdam açılacak.
✖ BMC'DEN 4 PROJE : İşadamı Ethem Sancak'ın patronu olduğu BMC Sakarya'da savunma sanayinde paletli zırhlı araç, lazer silah, insansız zırhlı araç için 456 milyon liralık yatırım yapacak. Raylı sistem araçları, dizel motor, tekerlekli zırhlı araçlar üretecek. 9 bin 200 kişiye iş açılacak.
✖ UÇAK ÖN TASARIMI: TUSAŞ, Ankara'da 4.8 milyar liralık yatırımla milli muharip uçak ön tasarımı yapacak. 11 bin 200 kişi çalışacak.
✖ HİBRİT MOTOR : Oyak Renault, Bursa'da yeni nesil motor üretimi kapsamında hibrit motor üretecek. 493 milyon liralık yatırım yapılacak.
✖ YERLİ OTO İÇİN BÜYÜK YATIRIM: Vestel, elektrikli batarya sektöründe 28.3 milyarlık yatırıma imza atacak. 25 bin istihdam sağlanacak.
SIÇRAMA YAPACAĞIZ
Dev projeleri omuzlayan iş insanları, yatırımların 2023 hedeflerinin de teminatı olacağını söyledi.
● Metcap Enerji Başkanı Celal Metin: Petrokimya sektörüne yapacağımız 15.3 milyar liralık yatırım nedeniyle heyecan duyuyoruz.
● Dow Aksa Başkanı Mehmet Ali Erkman: Bu teşvik sistemi hem ekonomiye hem de sosyal kalkınmaya destek verecek, Türkiye'nin dünya ticaretindeki yerini de sağlamlaştıracak.
● Sütaş Başkanı Muharrem Yılmaz: Kalkınmada bölgesel farklar azalmalı. Bingöl'de entegre teknik büyükbaş hayvancılık tesisiyle dolaylı 5 bin kişiyi istihdam edeceğiz.
● ASSAN İnşaat Başkanı Ali Kibar: Teşvik paketi kapsamında farklı yatırımcı grupların yatırım yapması, istihdam, katma değer yaratması Türkiye'ye değer katacak. Artık alüminyumun değişik formları Türkiye'de üretilecek.
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