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Sevdiği diziyi izlemek için rapor aldı, kapının önüne konuldu

Severek takip ettiği televizyon dizisinin ünü kaçırmak istemeyen işçinin aldığı sağlık raporu başına dert oldu. Sırf dizi izlemek için rapor aldığı iddia edilen işçi, tazminatsız olarak kapı önüne konuldu.

Sevdiği diziyi izlemek için rapor aldı, kapının önüne konuldu

Çalıştığı işyerinde herhangi bir sağlık problemi olmamasına rağmen sırf yıllardır takip ettiği dizinin ünü izlemek için sağlık raporu aldığı iddia edilen işçi, işten kovuldu. Kıdem ve ihbar tazminatını alamadan işten atılan işçi, 3. 'nin kapısını çaldı.

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  • 10 Nisan 2018, Salı 09:53
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