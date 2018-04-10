Çalıştığı işyerinde herhangi bir sağlık problemi olmamasına rağmen sırf yıllardır takip ettiği dizinin yeni bölümünü izlemek için sağlık raporu aldığı iddia edilen işçi, işten kovuldu. Kıdem ve ihbar tazminatını alamadan işten atılan işçi, 3. İş Mahkemesi'nin kapısını çaldı.
Sevdiği diziyi izlemek için rapor aldı, kapının önüne konuldu
Severek takip ettiği televizyon dizisinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen işçinin aldığı sağlık raporu başına dert oldu. Sırf dizi izlemek için rapor aldığı iddia edilen işçi, tazminatsız olarak kapı önüne konuldu.
Etiketler: iş mahkemesi , yeni bölüm , izin günü , hafta
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