Milyonlara vergi müjdesi

Katma Değer Vergisi (KDV) Kanunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.
TAKSİ, dolmuş, minibüs ve umum servislere ilişkin ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançlarının tamamı, gelir vergisinden istisna olacak. Ticari plakaların devrine ilişkin kağıtlarla ilgili işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden alınacak harcın miktarında üst sınır dikkate alınmayacak.
İŞLETME hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmeler ile serbest meslek erbabının, satışları nedeniyle hesaplanan KDV dahil toplam hasılatlarına, sabit bir oran uygulayacakları 'hasılat esaslı vergileme sistemi' getiriliyor.
İŞLETME hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmeler, aylık KDV beyannamelerine göre tahakkuk eden vergiyi, normal vade tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödeyebilecek.
ARSASINI müteahhide veren arsa sahibi, bunun karşılığında sadece aldığı konut veya işyerleri için KDV ödeyecek.
İKİNCİ el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle uğraşan mükelleflerin, mükellef olmayanlardan alarak vasfında esaslı değişiklik yapmadan sattığı ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde özel matrah uygulanması sağlanacak. Matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacak.
TAKSİ, dolmuş, minibüs ve umum servislere ilişkin ticari plakaların elden çıkarılmasından doğan değer artışı kazançlarının tamamı, gelir vergisinden istisna olacak. Ticari plakaların devrine ilişkin kağıtlarla ilgili işlemlerde, alım satım bedeli üzerinden alınacak harcın miktarında üst sınır dikkate alınmayacak.
İŞLETME hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmeler ile serbest meslek erbabının, satışları nedeniyle hesaplanan KDV dahil toplam hasılatlarına, sabit bir oran uygulayacakları 'hasılat esaslı vergileme sistemi' getiriliyor.
İŞLETME hesabı esasına göre defter tutan küçük işletmeler, aylık KDV beyannamelerine göre tahakkuk eden vergiyi, normal vade tarihini takip eden ikinci ayın sonuna kadar ödeyebilecek.
ARSASINI müteahhide veren arsa sahibi, bunun karşılığında sadece aldığı konut veya işyerleri için KDV ödeyecek.
İKİNCİ el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle uğraşan mükelleflerin, mükellef olmayanlardan alarak vasfında esaslı değişiklik yapmadan sattığı ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde özel matrah uygulanması sağlanacak. Matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar olacak.
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