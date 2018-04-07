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doludizgin

Kapadokya doludizgin
Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastırları, yeraltı şehirleri ve sıcak hava balon turlarıyla yabancı leri cezbeden Kapadokya bölgesinde son dönemde artan talep, beklentileri yükseltti. Yılda yaklaşık 2.5 milyon turistin ziyaret ettiği 'da, Nisan ve Mayıs aylarında bölgedeki otellerin rezervasyonlarında doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı. Balon turları için turistler sıra bekliyor. Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, Kapadokya'nın bir dünya markası haline geldiğini belirterek, "Kapadokya'da turist artışı yeni yılla birlikte başladı. Geçen yıla oranla yüzde 50'ye varan artış bekliyoruz" dedi.
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  • 07 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
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