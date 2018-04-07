;
Yol Durumu
  1. Milyonerler 141 bin aştı
  2. 3 bin 560 Astsubay aranıyor

tarih oldu

Doğan Medya tarih oldu
Medyada dev satın alma dün imzaların atılmasıyla tamamlandı. Demirören Grubu, 916 milyon dolara Hürriyet, Posta, Fanatik gazeteleriyle Kanal D ve CNN Türk televizyonlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda yayın kuruluşunun sahibi oldu. Doğan Şirketler Grubu, satışın gerçekleştiğini dün akşam saatlerinde KAP'a bildirdi.
Etiketler:
  • 07 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ