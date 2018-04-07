Doğan Medya tarih oldu

Medyada dev satın alma dün imzaların atılmasıyla tamamlandı. Demirören Grubu, 916 milyon dolara Hürriyet, Posta, Fanatik gazeteleriyle Kanal D ve CNN Türk televizyonlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda yayın kuruluşunun sahibi oldu. Doğan Şirketler Grubu, satışın gerçekleştiğini dün akşam saatlerinde KAP'a bildirdi.