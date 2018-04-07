Medyada dev satın alma dün imzaların atılmasıyla tamamlandı. Demirören Grubu, 916 milyon dolara Hürriyet, Posta, Fanatik gazeteleriyle Kanal D ve CNN Türk televizyonlarının da aralarında bulunduğu çok sayıda yayın kuruluşunun sahibi oldu. Doğan Şirketler Grubu, satışın gerçekleştiğini dün akşam saatlerinde KAP'a bildirdi.
Doğan Medya tarih oldu
Etiketler: Doğan medya
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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