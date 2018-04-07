1.9 milyar liralık hibe ödemesi başladı

GIDA, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, 2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında üreticilere, toplam desteğin 1.9 milyar liralık kısmının ödemesine dünden itibaren başladıklarını söyledi. Fakıbaba, "Yağlı tohumlu bitkiler desteği için 670 milyon lira, hububat ve baklagil için 202 milyon lira, dane mısır için 58 milyon lira, yaş çay prim desteği için 164 milyon lira, fındık alan bazlı gelir desteği için 838 milyon lira verilecek" dedi.