Lüks otomobil satışları gaza bastı. Türkiye'de otomobil satışları, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.47, Mart'ta yüzde 7.52 artarken, aynı dönemlerde lüks araç satışlarındaki yükseliş ise yüzde 10'u buldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği verilerine göre, bu yılın Mart ayında lüks ve ultra lüks segmentte 2 bin 65 otomobil satıldı. Geçen yılın aynı ayındaki bin 867 adetlik satışa göre yüzde 10.60'lık artış kaydedildi. Bu yılın Ocak-Mart döneminde de lüks ve ultra lüks segmentteki otomobil satışı yüzde 10 artışla 4 bin 271'e ulaştı. Geçen yılın ilk çeyreğinde bu 2 segmentteki satış rakamı 3 bin 883 adet olarak gerçekleşmişti. Bu yılın ilk çeyreğinde 154 Porsche, 56 Jaguar, 12 Maserati, 12 Lexus, 10 Infiniti, 4 Ferrari, 3 Aston Martin, 3 Bentley satışı yapıldı. İlk 3 ayda Mercedes Benz otomobil satışları 4 bin 372 adet olurken, BMW 3 bin 215, Audi 3 bin 598 otomobili tüketicilerle buluşturdu.
Lüks vites büyüttü
Otomobil satışları ilk 3 ayda yüzde 5.47, Mart’ta yüzde 7.52 artarken, lüksteki yükseliş ise yüzde 10’u buldu. 3 ayda 154 Porsche, 56 Jaguar, 3’er adet Aston Martin ve Bentley satıldı
Etiketler: aston martin , mercedes -benz , Türkiye , İlk çeyrek
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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