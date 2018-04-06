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Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler bugün başlıyor...

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba “2018 yılı destekleme ödemelerinin 1,9 milyar TL’lik kısmının ödemesine bugünden itibaren başlıyoruz" dedi.



Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, 2018 yılı destekleme ödemeleri kapsamında üreticilere, toplam desteğin 1,9 milyar TL'lik kısmının ödemesine bugünden itibaren başlayacaklarını açıkladı.

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  • 06 Nisan 2018, Cuma 11:14
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