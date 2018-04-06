Büyümede G20'nin zirvesine çıkan, ihracatta rekora imza atan, nükleer santralin temelini atan Türkiye'yi, dolar kuru üzerinden vurma operasyonuna en anlamlı cevabı bir kez daha vatandaş ve şirketler verdi. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 6 ayda 20 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştiren yerli yatırımcılar, son dönemde 4 liranın üzerine yükseltilen dolara yine prim tanımadı. Şirketlerin 28 Mart'ta 107 milyar 176 milyon dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 2 Nisan'da 104 milyar 96 milyon dolara indi. Şirketler 3 günde 3.1 milyar dolar sattı. Bireysel yatırımcı ise 6 Mart'tan bu yana 3.5 milyar dolarlık döviz satışı yaptı.
3 günde 3.1 milyar dolar sattık
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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