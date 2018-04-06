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111 bin işçi aranıyor

teşvikleri yasalaştı, eleman alımını hızlandırdı. aracılığıyla yaklaşık 111 bin işçi aranıyor

111 bin işçi aranıyor
İstihdam seferberliğinde yeni teşvikler yasalaşırken, personel alımları için kolları sıvadı. ın aradığı eleman sayısı arttı. İş Kurumu () vasıtasıyla aranan eleman sayısı yükselişe geçti. İş arayanlarla işverenleri buluşturan İŞKUR'da, açık iş sayısı 110 bin 729'a ulaştı. En çok eleman aranan alanların başında ise beden işçiliği geliyor. Türkiye genelinde işverenler 26 bin 933 beden işçisi arıyor. Firmalar, 4 bin 604 garson, 4 bin 178 temizlik görevlisi, 3 bin 956 satış danışmanı/ uzman, 2 bin 883 turizm ve otelcilik elemanı, 2 bin 477 makineci (dikiş), 2 bin 281 güvenlik görevlisi alımı için İŞKUR'a ilan vermiş durumda. Yine firmalar İŞKUR vasıtasıyla bin 820 elektrikçi, bin 367 şoför (yük taşıma), bin 364 çağrı merkezi müşteri temsilcisi, bin 345 ön muhasebeci almak için kolları sıvadı. İş arayanlar, ister İŞKUR'un internet sitesinden isterse en yakın İŞKUR İl Müdürlüğü aracılığıyla kendilerine uygun işe başvurularını yapabiliyor.
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