Migros, 2017 yılında yüzde 39'luk büyüme ile 15.3 milyar lira ciro yaparak son 11 yılın rekorunu kırdı. Müşteriler 2017 yılında Migros'taki alışverişlerini 11 ilin toplam market harcaması kadar büyüttü. Migros Genel Müdürü Özgür Tort, "2017 Migros için bir dönüm yılı oldu. Kipa ve Tazedirekt'i bünyemize kattık. 4 yılda 2 kat büyüme hedefimizin temellerini çok sağlam attık. Kipa hariç organik büyümemizle de dünya perakendesinde iyi örnekler arasında yer aldık. 168 mağazayı yalnızca 1 günde bünyemize kattık. Kipa uzun zaman sonra bizimle birlikte yeniden ibresini kârlılığa çevirdi" dedi. Uyum Market'i devralmak için anlaşma imzalayarak 2018'e de hızlı bir giriş yaptıklarını belirten Tort, "Sürdürülebilir büyüme anlayışımızla yatırımlarımıza devam etmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.
11 yılın rekoru
2017’de yüzde 39 büyüme ile 15.3 milyar lira ciro yapan Migros ,11 yılın rekorunu kırdı. Genel Müdür Tort, ‘4 yılda 2 kat büyüyeceğiz’ dedi...
Etiketler: Migros
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.