Masrafa izin yok

Yargıtay, bankadan alınan krediler için çeşitli adlar altında kesilen masrafların iadesi talebiyle açılan davayı reddeden yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin kararına göre, Ramazan Güney, bir bankadan kullandığı krediler nedeniyle değişik adlar altında yapılan kesintilerin iadesi için mahkemeye başvurdu. Serik 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, tüketici aleyhine dengesizlik oluşturmadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Dosyayı görüşen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararınıbozdu. Bozma kararında şöyle denildi: "Bankanın ancak kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceği, belgelendirmediği masrafları isteyemeyeceğinden davanın kabulüne karar verilmesigerekir."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.