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Masrafa izin yok

Yargıtay, masraflarının iadesi talebiyle açılan davayı reddeden yerel mahkemenin kararını bozdu. ancak zorunlu, belgeli ve makul masrafları isteyebilir

Masrafa izin yok
Yargıtay, dan alınan ler için çeşitli adlar altında kesilen masrafların iadesi talebiyle açılan davayı reddeden yerel mahkemenin kararını bozdu. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin kararına göre, Ramazan Güney, bir bankadan kullandığı krediler nedeniyle değişik adlar altında yapılan kesintilerin iadesi için mahkemeye başvurdu. Serik 3. , tüketici aleyhine dengesizlik oluşturmadığı gerekçesiyle davayı reddetti. Dosyayı görüşen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Bozma kararında şöyle denildi: "Bankanın ancak kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceği, belgelendirmediği masrafları isteyemeyeceğinden davanın kabulüne karar verilmesi gerekir."
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  • 04 Nisan 2018, Çarşamba
  • Gazete
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