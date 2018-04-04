İstanbul serbest piyasada dolar 3,9890 liradan, avro 4,9020 liradan güne başladı.
Kapalıçarşı'da 3,9870 liradan alınan dolar, 3,9890 liradan satılıyor. 4,9000 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 4,9020 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 3,9930 lira, avronun satış fiyatı ise 4,8970 lira olmuştu.
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