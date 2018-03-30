Kiptaş Silivri'de 3. etabı satıyor
KİPTAŞ, Silivri’de inşa ettiği Silivri Konutları’nın bin 508 daireden oluşan üçüncü etabını 195 bin liradan başlayan fiyatlarla, daha önce ev sahibi olmayan vatandaşlara satacak
İLÇENİN MERKEZİNDE
Orta ve alt gelir grubuna yönelik geliştirilen projede 92 metrekarelik 2+1 daireler 195 bin liradan, 112 metrekarelik 3+1 daireler 215 bin liradan satışa sunuluyor. Evler için 36 ay vade farksız ödeme seçeneğinin yanı sıra yüzde 20 peşinatla 120 aya kadar banka kredili taksit imkanı sağlanıyor. Nisan 2020'de tamamlanması planlanan projedeki 99 adet 2+1 giriş kat daire için engelli vatandaşlara müracaat önceliği veriyor. KİPTAŞ Genel Müdürü İsmet Yıldırım, projenin E-5 karayolu ve TEM otoyoluna çok yakın mesafede, Silivri'nin merkezinde inşa edileceğini söyledi. Talep toplama sürecinin 18 Nisan'da sona ereceğini ifade eden Yıldırım, fazla talep gelmesi haline kura çekeceklerini kaydetti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 2018 için belediye bütçesinden kentsel dönüşüme 1 milyar lira ayırdıklarını belirterek, "Bunun 320 milyon lirası Gaziosmanpaşa bölgesinde, 30 milyon lirası Beyoğlu bölgesinde kullanılmak üzere toplam 350 milyon lirayı KİPTAŞ'a aktarma kararımız meclisimiz tarafından onaylandı" dedi.
YAVUZ KARAMAN
Etiketler: Silivri Konutları , TEM , İstanbul , Kiptaş
- 30 Mart 2018, Cuma
- Gazete
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