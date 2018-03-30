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İnsan vücudunda 3 müthiş keşif

İnsan vücudunda 3 müthiş keşif
BBC, nın 3 yılda insan vücudunda yaptığı 3 önemli keşfi derledi. Bunlardan ilki 'bağırsak askısı'. İkinci araştırma kafatasının hemen altında, bağışıklık sistemi ile beyin arasındaki bağlantıyı kuran damarların keşfi oldu. Bir diğer çalışmada da bilim insanları beynin her iki yarısında bulunan ve 97'si daha önce hiç keşfedilmemiş 180 farklı bölüm olduğunu ortaya koydu ve yüzyıllık beyin haritasını güncelledi.
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  • 30 Mart 2018, Cuma 03:13
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