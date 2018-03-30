Dönüşümle 10 milyar $ enerji tasarrufu
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile 2033 yılına kadar 30.2 milyar dolar tasarruf sağlanacağını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 10 milyar doların konut dönüşümünden geleceğini söyledi
10.9 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında 2023'e kadar 10.9 milyar dolarlık bir yatırım yapılacağını ifade eden Bakan Albayrak, şunları söyledi: "Kaynaklarımızı olabildiğince az kullanıp daha rekabetçi bir özel sektöre kavuşmak bizim için çok önemli. Bu, 23 milyon ton petrol eş değeri enerji tasarrufu ve birincil enerji tüketiminin yüzde 14'üne varan tasarruf ile 66.6 milyon ton karbon salımı azaltımı anlamına geliyor. Burada 2023'e kadar 20 bin istihdam yaratılacak ve 4.2 milyar dolarlık bir enerji santrali yatırımı yapma zorunluluğundan da kurtulacağız." Enerji tasarrufu konusunda kamunun da üzerine düşen görevler olduğunu anlatan Albayrak, okullardan yurtlara ve hastanelere kadar tüm kamu binalarında 2023'e kadar asgari yüzde 20'lik bir dönüşüm hedefleri olduğunu, Bakanlık olarak konunun takipçisi olacaklarını söyledi.
SANAYİCİYE DESTEK
Eylem planı kapsamında olan ve konuttan sonra enerji tüketiminde yüzde 32 ile en büyük paya sahip sanayide de tasarrufun 10 milyar dolar seviyesine ulaşacağını kaydeden Albayrak, Kredi Garanti Fonu ile sanayiciye 10 milyar lirayı bulan bir destek sağlanacağını belirtti. Albayrak, sanayicinin yaptığı verimlilik yatırımlarının geri dönüşüm süresinin 3-4 yıl olarak hesaplandığını söyledi.
SOKAK AYDINLATMASINA YEKA MODELİ
Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı'nın önemli ayaklarından birinin sokak aydınlatmaları dönüşümü olduğunu dile getiren Bakan Albayrak, bu dönüşümü Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeliyle gerçekleştireceklerini anlattı. Türkiye'de şu an 7.5 milyon sokak aydınlatması olduğuna dikkat çeken Albayrak, "2023'e kadar belirlediğimiz hedef yüzde 30'a varan bir dönüşümü gerçekleştirmek ve bu dönüşümün yıllık tasarruf miktarı 180 milyon lira. 2023-2033 arasında bu rakam 600 milyon liraya çıkıyor" açıklamasında bulundu.
Etiketler: ulusal enerji verimlilik eylem plan , Bakan Albayrak , enerji , Berat Albayrak
- 30 Mart 2018, Cuma
- Gazete
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