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7 yıldızlı

ekonomisi 2017'de yüzde 7.4 ile parmak ısırtan ye imza attı. ortalamasının yaklaşık 3 katı büyüyen Türkiye, en büyük 20 ekonomi arasında birinciliğe oturdu

7 yıldızlı büyüme
Fetullahçı Terör Örgütü'nün () hain darbe girişiminin etkisiyle 2016 yılının üçüncü çeyreğinde 27 çeyrek sonra ilk kez küçülen ekonomisi, hükümetin ekonomiyi canlandırmak i attığı istihdam ve Kredi Garanti Fonu (KGF) başta olmak üzere teşviklerin etkisiyle, 2017'de parmak ısırtan ye imza attı. Türkiye ekonomisi 2017'nin son çeyreğinde yüzde 7.3, yılın tamamında ise yüzde 7.4 büyüdü. Böylece Türkiye ekonomisi, 2016'da darbe girişiminin olduğu teki gerilemesinin ardından 5 çeyrek üst üste büyüme kaydetti. Türkiye ekonomisi, geçen yıl yakaladığı yüzde 7.4'lük büyüme oranıyla G20, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (), Avrupa Birliği () ülkelerine fark attı. AB ortalamasının yaklaşık 3 katı büyüyen Türkiye, dünyanın en hızlı gelişen ekonomilerinden Çin ve Hindistan'ı geride bırakarak G20'de zirveye çıkarken, OECD ve AB ülkeleri arasında ise ikinci sırada yer aldı. Türkiye, dünya genelinde ise 2017 büyümesiyle dördüncü, üçüncü çeyrek büyümesiyle ikinci oldu. Türkiye ekonomisinin büyüklüğü 851 milyar dolar olurken, kişi başı gelir 10 bin 597 olarak gerçekleşti. Büyümenin temelini vatandaşın tüketimi ile inşaat yatırımları oluşturdu. Tüketimini geçen yıl yüzde 6.1 artıran vatandaş, yüzde 7.4'lük büyümenin 3.74 puanını yani yarısını tek başına karşıladı. Toplam yatırımlarda yıllık artış yüzde 7.31 oldu. Büyümenin 2.3 puanı yatırım ve net ihracattan geldi.


SÜRPRİZ DEĞİL
Başbakan : Bu büyüme oranı bizim için bir sürpriz değil. Bunun böyle olacağını aylar önce gelişmelerden görmüştük. Türkiye 2018 yılı için de sürdürülebilir, istikrarlı ve orta vadeli planda hedeflediği büyüme oranını tutturmak için gerekli projelerini yapmıştır.


Türkiye tüm saldırılara rağmen büyümesini sürdürdü. 2017 yılında ortaya çıkan büyüme oranı son 4 yılın en yükseği oldu. Türkiye 2011 yılında yüzde11.1 büyüme ile rekor kırmıştı.
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