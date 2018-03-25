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Küçük a mikro kredi

Küçük esnafa mikro kredi
Türkiye ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, küçük çaplı faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarın mikro kredilerle desteklenmesi gerektiğini belirtti. Palandöken, başta ev kadınları olmak üzere küçük çaplı faaliyetlerde bulunanlara verilen mikro kredilerin, hacminden çok daha büyük etki yaptığını bildirdi. Mikro kredilerin, diğer kredilere göre prosedürü az olduğu için daha çok tercih edildiğine dikkati çeken Palandöken, "Son 5 yılda mikro işletme kredilerindeki büyüme yüzde 250'lere ulaştı. 2012 sonunda 54 milyar lira olan mikro işletme kredileri geçen yıl sonunda 133,6 milyar liraya çıktı. Mali kuruluşlardan kredi alma olanağı bulunmayan vatandaşlar, mikro krediler sayesinde girişimci olma yoluna gidiyor." ifadesini kullandı.
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