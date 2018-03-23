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'ndaki hisselerini satacak

’daki en büyük yayın kuruluşu olan , 'ndaki hisselerini elden çıkarma kararını yeniledi.

Axel Springer Doğan Medya Grubundaki hisselerini satacak

2007 yılından beri holdingin yatırımcıları arasında yer alan Grubu'nun yaptığı satış açıklaması 'nun 'e satış ve devri konusunda görüşmelere başlanmasının ardından geldi.

Springer'in yaptığı açıklamada "Şirketin şu anda Doğan TV Holding'de yüzde 7'lik bir payı var ancak bütünüyle çekilme konusunda kesin bir niyet ve buna uygun anlaşmalar bulunmaktadır." denildi.

KALAN HİSSELERİ SATACAKLAR
Axel Springer CEO'su Mathias Döpfner, Doğan Medya Grubu'nda bulunan kalan hisselerini 2022 yılına kadar satacaklarını ifade etti.

'da Bild, B.Z., gibi günlük gazeteleri çıkan Axel Springer SE'nin 15 binden fazla çalışanı bulunuyor.

Bünyesinde Hürriyet, Posta ve Fanatik gazeteleri ile Kanal D ve CNN Türk gibi televizyon kanallarını bulunduran Doğan Medya Grubu, Demirören Holding'e 1.1 milyar dolar işletme değerinden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890 milyon dolar hisse değeri üzerinden satılmıştı.

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  • 23 Mart 2018, Cuma 10:28
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