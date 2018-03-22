Sosyal güvenlikte dev reform
- Cumhurbaşkanımız liderliğinde başlattığımız istihdam seferberliği ile 1 yılda 1.5 milyonluk istihdam yarattık. Bu başarıyı 2018'de 'artı 2' istihdam hedefiyle daha ileri seviyeye taşımak istiyoruz.
- Gençler işe başladıkları gün sigortaları yapılacak. Eksik gün bildirimleriyle ilgili ispat zorunluluğu yerine beyan esaslı bir yapı getiriyoruz.
- İş arayan ve eleman talep edenleri buluşturduğumuz interaktif bir yapı kuruyoruz. Gençlerin ilgisini çekecek mobil uygulama hazırlığındayız.
- İşbaşı eğitim kurslarının süresini bilişim ve imalat sektöründe 3 aydan 6 aya çıkardık. Geleceğin meslekleri olan siber güvenlik, bulut bilişim ve kodlama gibi alanlarda 9 ay eğitim, 75 lira harçlık veriliyor.
- İmalat sektöründe olan, ustalık belgesi bulunan ve 2017 çalışan sayısı ortalaması 1-3 olan işyerlerimizde ilave 2 kişinin istihdamına destek vereceğiz. 18-25 yaş genci işe alana, 'Prim, vergi ve ücreti 1 ay sen öde, 1 ay biz ödeyelim' diyoruz.
- Uzun süre işsiz kalanlara ilişkin toplum yararına çalışma modelimiz devrede olacak. Sigortalarını ve ücretlerini ödüyoruz. 1 Nisan'da tekrar başvuruları alacağız.
- Mesleki eğitim ve işbaşı eğitime katılan kadınlarımızın 2-5 yaş çocuklarına 400 lira bakım desteği sağlayacağız.
- Kamu çalışanları için bankalarla promosyon anlaşması imzaladık. Taşerondan kadroya geçen arkadaşlarımız bu promosyonu alacak.
HAZAL ATEŞ
Etiketler: sosyal güvenlik , istihdam , sigorta , promosyon
- 22 Mart 2018, Perşembe
- Gazete
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