SGK'dan önemli açıklama: O ilaçlar listeye alındı

"Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği", Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Tebliğ ile Altuzan (endikasyon ilavesi, serviks kanseri, glioblostom), Xgeva (dev hücreli kemik tümörü, kemik metastası prostat, meme, akciğer), Mozopil (lösemi, lenfoma nakil öncesi), Opdivo (renal hücreli kanser, metanam, klasik hodgkin lenfoma) ve Revlimid (endikasyon ilavesi, mantle hücreli lenfoma) adlı 5 kanser ilacı geri ödeme kapsamına alındı.
İşte yüzbinlerce kişiyi ilgilendiren SGK'daki değişiklikler:
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