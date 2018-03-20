Başbakanlık'tan şehit ve gazi yakınlarına özel genelge

Hizmetli unvanlı şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına yönelik Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'de Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla yayımlandı.
Yıldırım, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında kamu idarelerinde istihdam edildiğini belirtti.
Söz konusu hak sahipliği kapsamının bir devlet politikası olarak genişletildiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:
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