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Başbakanlık'tan şehit ve gazi yakınlarına özel genelge

Başbakanlık, "Hizmetli Unvanlı Şehit ve Gazi Yakınları" konulu bir genelge yayımladı. Başbakan Binali Yıldırım imzasıyla yayımlanan genelgede "Hizmetli unvanlı şehit ve gazi yakınlarının büro hizmetlerinde görevlendirilmesi hususuna azami özen gösterilecektir" denildi.

Hizmetli unvanlı şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarına yönelik Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'de Başbakan Binali Yıldırım'ın imzasıyla yayımlandı.

Yıldırım, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında kamu idarelerinde istihdam edildiğini belirtti.

Söz konusu hak sahipliği kapsamının bir devlet politikası olarak genişletildiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

  • 20 Mart 2018, Salı 09:52
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